Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Kapuvari jaras
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kapuvari jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Osli, Hongrie
Villa 6 chambres
Osli, Hongrie
Nombre de pièces 6
Surface 225 m²
Description de l'objet A vendre est une société hongroise (Kft), qui possède un terrain de p…
$1,74M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kapuvari jaras, Hongrie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller