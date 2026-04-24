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Villas à vendre en Gyal, Hongrie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Gyal, Hongrie
Villa 4 chambres
Gyal, Hongrie
Nombre de pièces 4
Surface 250 m²
Maison prestigieuse à seulement 20 minutes de Budapest. La combinaison parfaite de l'intimit…
$679,912
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