Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Gödöllő Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Godollo Regional Unit, Hongrie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Csomor, Hongrie
Maison 4 chambres
Csomor, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Godollo Regional Unit, Hongrie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller