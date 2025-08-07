Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Restaurants à vendre en Hongrie

2 propriétés total trouvé
Restaurant 160 m² dans Heviz, Hongrie
Restaurant 160 m²
Heviz, Hongrie
Surface 160 m²
Immobilier pour la vie et le travail! Dans la célèbre station balnéaire d'Hévíz, sur la coll…
$359,355
Restaurant 550 m² dans Heviz, Hongrie
Restaurant 550 m²
Heviz, Hongrie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
A Hévíz, à seulement dix minutes à pied du célèbre lac thermal, une maison de trois étages a…
$464,764
