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Maisons avec terrasse à vendre en Transdanubie centrale, Hongrie

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2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Csabrendek, Hongrie
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Duplex 2 chambres
Csabrendek, Hongrie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Nombre d'étages 1
Maisons familiales rénovées à vendre dans les Highlands de Balaton – Idéal comme maison et i…
$406,788
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Maison 2 chambres dans Dorog, Hongrie
Maison 2 chambres
Dorog, Hongrie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre dans la zone verte de Dorog!Imaginez que vous vivez dans un environnement ca…
$302,302
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Caractéristiques des propriétés en Transdanubie centrale, Hongrie

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