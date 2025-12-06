Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Hongrie centrale, Hongrie

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Budapest, Hongrie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Hongrie centrale, Hongrie

