Condos à vendre en Hongrie centrale, Hongrie

Budapest
3
Condo 2 chambres dans Budapest, Hongrie
Condo 2 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 7
BEAUTIFUL panorama sur les ponts, la rivière et le château de Budapest dans un bâtiment avec…
$561,681
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DPRM.hu
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Condo 3 chambres dans Budapest, Hongrie
Condo 3 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Sol 2
Belle disposition, emplacement parfait, ambiance contemporaine. Nous offrons un appartement …
$772,311
Condo 1 chambre dans Budapest, Hongrie
Condo 1 chambre
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1
Exclusive Designer Appartement à vendre à Duna-Pest ResidencesUn appartement exceptionnel, e…
$345,200
Caractéristiques des propriétés en Hongrie centrale, Hongrie

