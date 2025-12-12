Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Budakalasz
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Budakalasz, Hongrie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Budakalasz, Hongrie
TOP TOP
Villa 5 chambres
Budakalasz, Hongrie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 287 m²
Nombre d'étages 2
Charmante maison familiale à Budakalász, Hongrie – Proche de la nature et bien reliée à la v…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller