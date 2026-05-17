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Vue sur la mer Appartements à vendre en Sauteurs, Grenade

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Appartement 1 chambre dans Sauteurs, Grenade
Appartement 1 chambre
Sauteurs, Grenade
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1/15
Le programme Citizenship by Investment (CBI) de Grenade offre une voie facile vers la citoye…
$269,640
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Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Appartement 1 chambre dans Sauteurs, Grenade
Appartement 1 chambre
Sauteurs, Grenade
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/17
Investing in Grenada — Citizenship Real Estate Dream real estate + freedom of travel = futu…
$363,101
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