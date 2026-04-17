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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Vrachati, Grèce

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Maison de ville 2 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 2
Surface 113 m²
A vendre maisonnette de 113 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$318,791
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Maison de ville 4 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 4
Surface 136 m²
A vendre maisonnette de 136 mètres carrés en Péloponnèse de l'Est. La maisonnette a 3 niveau…
$301,081
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Maison de ville 2 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 2
Surface 84 m²
A vendre maisonnette en construction de 84 m2 en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Re…
$247,949
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Maison de ville 3 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 3
Surface 175 m²
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$295,177
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Maison de ville 3 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 3
Surface 145 m²
A vendre maisonnette de 145 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de…
$295,177
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Maison de ville 4 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 4
Surface 130 m²
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Le sou…
$507,705
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