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Mountain View Maisons de ville à vendre en Vrachati, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Vrachati, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 3
Surface 175 m²
A vendre maisonnette de 175 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$295,177
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