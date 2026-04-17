Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Vrachati
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Vrachati, Grèce

3 propriétés total trouvé
Chalet dans Vrachati, Grèce
Chalet
Vrachati, Grèce
Surface 267 m²
À vendre Maison de 1 étage de 267 mètres carrés à Péloponnèse. Une vue magnifique sur la mer…
$495,898
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Vrachati, Grèce
Chalet 4 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 4
Surface 135 m²
À vendre Maison de deux étages de 135 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$295,177
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Vrachati, Grèce
Chalet 5 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 5
Surface 400 m²
À vendre Maison de deux étages de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$944,567
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller