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Mountain View Chalets à vendre en Vrachati, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Vrachati, Grèce
Chalet 4 chambres
Vrachati, Grèce
Chambres 4
Surface 135 m²
À vendre Maison de deux étages de 135 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$295,177
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