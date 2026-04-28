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Mountain View Chalets à vendre en Velo, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Velo, Grèce
Chalet 6 chambres
Velo, Grèce
Chambres 6
Surface 250 m²
À vendre Maison de 3 étages de 250 m2 à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambre…
$265,659
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Grekodom Development
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Chalet 4 chambres dans Velo, Grèce
Chalet 4 chambres
Velo, Grèce
Chambres 4
Surface 269 m²
À vendre Maison de 2 étages de 269 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose de …
$318,791
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