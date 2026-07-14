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Maisons de ville Piscine à vendre en Vasilika, Grèce

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Maison de ville dans Vasilika, Grèce
Maison de ville
Vasilika, Grèce
Surface 240 m²
A vendre deux maisons de ville en construction, surface 240m2, une banlieue de Thessalonique…
$566,740
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Agence
Grekodom Development
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