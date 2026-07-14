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Chalets Piscine à vendre en Vasilika, Grèce

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Chalet 5 chambres dans Vasilika, Grèce
Chalet 5 chambres
Vasilika, Grèce
Chambres 5
Surface 400 m²
A vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$413,248
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Grekodom Development
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