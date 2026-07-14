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Appartements à vendre en Vasilika, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Vasilika, Grèce
Appartement 2 chambres
Vasilika, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre appartement de 75 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement es…
$165,299
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Appartement dans Vasilika, Grèce
Appartement
Vasilika, Grèce
Surface 200 m²
A vendre duplex de 200 mètres carrés à Thessalonique. Le duplex est situé sur 3 niveaux. Le …
$177,098
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