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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Vari Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Premium Premium
Penthouse 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Magnifiquement rénové vue sur la mer 85 m2 penthouse au 4ème étage, offrant une vue imprenab…
$635,713
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Vari Municipal Unit, Grèce

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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