  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Tylissos Municipal Unit
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Tylissos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 280 m² dans Municipality of Malevizi, Grèce
Hôtel 280 m²
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
Complexe Hôtel Stone à vendre – Damasta, Heraklion, Crète Une opportunité d'investissement u…
$411,920
