Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Trilofos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Trilofos, Grèce

villas
16
chalets
9
maisons de ville
12
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Villa 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,29M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Trilofos, Grèce
Villa 7 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 7
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa en construction de 350 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Il ya…
$819,309
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller