  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Trilofos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Trilofos, Grèce

4 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 370 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$491,585
Villa 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Villa 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,29M
Chalet 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-…
$760,786
Chalet 6 chambres dans Trilofos, Grèce
Chalet 6 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 430 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose…
$526,698
