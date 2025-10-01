Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Trilofos, Grèce

7 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Trilofos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$292,610
Maison de ville 3 chambres dans Trilofos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette de 225 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$368,689
Maison de ville 3 chambres dans Trilofos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 193 m²
Sol 4/1
Vente maisonnette de 193 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux. Rez-de-c…
$409,654
Villa 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Villa 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,29M
Chalet 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$438,915
Chalet 5 chambres dans Trilofos, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-…
$760,786
Maison de ville 4 chambres dans Trilofos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Trilofos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 184 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette de 184 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-d…
$345,280
