  2. Grèce
  3. Thira Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Thira Regional Unit, Grèce

Municipality of Thira
13
Thira Municipal Unit
13
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Emborío, Grèce
Villa 5 chambres
Emborío, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 750 m²
Nombre d'étages 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
