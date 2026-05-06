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avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Thira Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Karterádos, Grèce
Duplex 2 chambres
Karterádos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Santorin – Propriété de deux étages avec 2 résidences indépendantes, cour privée et accessib…
$97,910
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Caractéristiques des propriétés en Thira Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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