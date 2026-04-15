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Bungalows à vendre en Thira Municipal Unit, Grèce

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Bungalow 2 chambres dans Municipality of Thira, Grèce
Bungalow 2 chambres
Municipality of Thira, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Maison Jumelée Moderne | Emplacement Privilégié à Santorin Localisation : Santorin …
$374,989
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Caractéristiques des propriétés en Thira Municipal Unit, Grèce

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