Loyer mensuel de appartements en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

Appartement dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartement
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Surface 112 m²
Sol 4
Kavala, Centre : Un appartement central de 112 m2 situé au 4ème étage du bâtiment est loué. …
$704
par mois
Studio dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Cheval, DEOS: Studio nouvellement construit de 30 m2 au 1er étage avec chauffage autonome. I…
$242
par mois
