Maisons Piscine à vendre en Thesprotia Regional Unit, Grèce

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
3 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Il y a: une cheminée. Suppléments …
$1,76M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe de 300 m2 sur une colline avec vue sur la mer à Sivota, Thesprotia.Cette impre…
$2,33M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,72M
Laisser une demande
Types de propriétés en Thesprotia Regional Unit

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Thesprotia Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
