Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thesprotia Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Thesprotia Regional Unit, Grèce

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Lista, Grèce
Maison 2 chambres
Lista, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une maison d'exception à vendre dans le quartier pittoresque de Lista, dans la mun…
$58,194
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Neochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Neochori, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison ancienne de 2 étages de 80 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compos…
$152,157
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,72M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Thesprotia Regional Unit

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Thesprotia Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller