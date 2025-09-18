Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Thesprotia Regional Unit, Grèce

12 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Il y a: une cheminée. Suppléments …
$1,76M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Lista, Grèce
Maison 2 chambres
Lista, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une maison d'exception à vendre dans le quartier pittoresque de Lista, dans la mun…
$58,194
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Neochori, Grèce
Villa 4 chambres
Neochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
A vendre logement délabré, chalet de 2 étages d'une superficie de 80 mètres carrés à Epirus.…
$151,484
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Filiates, Grèce
Villa 3 chambres
Filiates, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le rez-de-chaussée se compose d'u…
$1,40M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Plataria, Grèce
Villa 4 chambres
Plataria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 340 mètres carrés à Epirus. Le premier étage…
$757,420
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe de 300 m2 sur une colline avec vue sur la mer à Sivota, Thesprotia.Cette impre…
$2,33M
Laisser une demande
Century 21
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose de 3 c…
$2,72M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 390 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Les fenêtres offrent une vue sur l…
$1,76M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Neochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Neochori, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison ancienne de 2 étages de 80 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compos…
$152,157
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Filiates, Grèce
Chalet 3 chambres
Filiates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,40M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,72M
Laisser une demande

