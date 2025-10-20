Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Syros Regional Unit, Grèce

Municipality of Syros and Ermoupoli
7
3 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Kini, Grèce
Chalet 5 chambres
Kini, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 5 chambres, …
$702,264
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Vari, Grèce
Chalet 4 chambres
Vari, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 141 m²
Nombre d'étages 3
Maison spacieuse de 3 chambres avec vue sur la mer à vendre à Syros, Grèce Cette belle maiso…
$368,689
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Ligero, Grèce
Chalet 5 chambres
Ligero, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 220 mètres carrés en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose …
$1,05M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
