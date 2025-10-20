Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Syros Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Syros Regional Unit, Grèce

Municipality of Syros and Ermoupoli
7
2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Azolimnos, Grèce
Maison 4 chambres
Azolimnos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Maison 3 chambres dans Égée-Méridionale, Grèce
Maison 3 chambres
Égée-Méridionale, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Αυτή η εξαιρετική πολυτελής κατοικία, συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ., βρίσκεται στον γραφικό …
$1,04M
