  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Syros Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Syros Regional Unit, Grèce

Appartement 1 chambre dans Galissas, Grèce
Appartement 1 chambre
Galissas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Aperçu de la propriété : Complexe d’appartements sur l’île de Syros Emplacement : île de …
Caractéristiques des propriétés en Syros Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
