Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Sporades Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Sporades Regional Unit, Grèce

Skopelos Municipality
8
Skiathos Municipality
4
Skopelos
4
Alonnisos Municipality
3
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Sporades Regional Unit

villas

Caractéristiques des propriétés en Sporades Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller