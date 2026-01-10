Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Sporades Regional Unit, Grèce

Maison 4 chambres dans Patitiri, Grèce
Maison 4 chambres
Patitiri, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Situé entre le charmant port de Patitiri et le pittoresque vieux village de Chora dans l'île…
$792,448
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Alikias, Grèce
Maison 2 chambres
Alikias, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Magnifique domaine sur l'île de Skopelos entouré par la nature pure. Skopelos est situé dans…
$314,649
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Skopelos, Grèce
Maison 4 chambres
Skopelos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 122 m²
Présentant une charmante maison traditionnelle avec vue sur la mer sur la belle île de Skope…
$421,808
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Skopelos, Grèce
Maison 4 chambres
Skopelos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 122 m²
Présentant une charmante maison traditionnelle avec vue sur la mer sur la belle île de Skope…
$419,532
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Alikias, Grèce
Maison 2 chambres
Alikias, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Amazing estate in Skopelos island surrounded by pure nature. Skopelos is located in the Spor…
$315,238
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Skiathos, Grèce
Villa 2 chambres
Skiathos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
Laisser une demande
Villa 10 chambres dans Skiathos, Grèce
Villa 10 chambres
Skiathos, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 640 m²
Nombre d'étages 3
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
$2,20M
Laisser une demande

