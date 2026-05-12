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Mountain View Chalets à vendre en Spata, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Spata, Grèce
Chalet 5 chambres
Spata, Grèce
Chambres 5
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$743,846
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Grekodom Development
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Chalet dans Spata, Grèce
Chalet
Spata, Grèce
Surface 1 400 m²
À vendre Maison de 1 étage de 1400 mètres carrés en Attique. Vue magnifique sur la montagne,…
$2,24M
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