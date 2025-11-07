Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Égée-Méridionale
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Égée-Méridionale, Grèce

Municipality of Mykonos
25
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
5
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Emborío, Grèce
Villa 5 chambres
Emborío, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 750 m²
Nombre d'étages 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Santorini Private Oasis
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Égée-Méridionale, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller