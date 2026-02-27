Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Égée-Méridionale
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Égée-Méridionale, Grèce

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Karterádos, Grèce
Duplex 2 chambres
Karterádos, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Santorin – Propriété de deux étages avec 2 résidences indépendantes, cour privée et accessib…
$97,910
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Égée-Méridionale, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller