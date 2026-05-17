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Vue sur la mer Villas à vendre en Sitía, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sitía, Grèce
Villa 3 chambres
Sitía, Grèce
Chambres 3
Surface 179 m²
À Vendre Villa de luxe en front de mer – Sitia, Crète Villas de luxe privées en front de mer…
$2,15M
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Villa dans Sitía, Grèce
Villa
Sitía, Grèce
Surface 200 m²
A vendre Villa de 2 étages en Crète. La villa est de 200 m2, construite en 2019. Il dispose …
Prix ​​sur demande
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Villa dans Sitía, Grèce
Villa
Sitía, Grèce
Surface 650 m²
Villa de luxe de 650 m2 au centre de Sitia, près du port traditionnel. Il se compose d'un re…
$944,567
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