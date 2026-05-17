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Mountain View Chalets à vendre en Sitía, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Sitía, Grèce
Chalet 4 chambres
Sitía, Grèce
Chambres 4
Surface 378 m²
A vendre Maison de 3 étages de 378 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$1,77M
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Chalet dans Sitía, Grèce
Chalet
Sitía, Grèce
Surface 500 m²
À vendre Maison d'un étage de 500 m2 en Crète. Une vue magnifique sur la ville, la mer, la m…
$826,496
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