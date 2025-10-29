Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Jardin

avec jardin Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Nikiti
6
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Chalet 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Chalet 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre d'étages 1
$1,22M
Villa 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : villa de 198 m² à Nikiti, sur la péninsule de Sithonia (Chalcidique). La villa d…
$633,183
Appartement 2 chambres dans Kavala Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Sol 5
Kavala, Center: Apartment for sale 108 sq.m. facade located on the 5th floor of a building w…
$279,236
Maison 2 chambres dans Kalyves Polygyrou, Grèce
Maison 2 chambres
Kalyves Polygyrou, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
The complex of apartments and maisonettes is located in Kalyves village 300 meters to the be…
$269,214
Appartement 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Nombre d'étages 4
Apartment I1 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$230,000
Villa 8 chambres dans Macédoine-Centrale, Grèce
Villa 8 chambres
Macédoine-Centrale, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 2
$1,97M
Appartement 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol 4/5
$1,69M
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Appartement 4 chambres dans Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Appartement 4 chambres
Municipality of Rafina Pikermi, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 170 m²
Sol 1/1
$371,777
Chalet 5 chambres dans Fourka, Grèce
Chalet 5 chambres
Fourka, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre d'étages 3
$466,228
Appartement 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 5/5
For sale apartment of 58 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 5th flo…
$196,957
Maison de ville 3 chambres dans Polygyros Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Polygyros Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : maison de ville de 55 m² à Metamorfosi, Sithonia. Le rez-de-chaussée comprend un …
$209,778
Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
