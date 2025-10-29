Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Jardin

avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 75 m² à Nikiti, Sithonia (Chalcidique). Le premier nive…
$198,123
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller