Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Rhodes Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Rhodes Regional Unit, Grèce

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Rhodes
4
20 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 426 m²
Modern stately hilltop home set in an impeccably landscaped area with its exquisite design o…
$2,47M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Saint-Isidore, Grèce
Villa 5 chambres
Saint-Isidore, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 280 m²
Do you dream of waking up every day looking at the endless blue seas and sky? With this hous…
$2,55M
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 260 mètres carrés sur l'île de Rhodes en c…
$820,715
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Gennádi, Grèce
Villa 4 chambres
Gennádi, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 274 mètres carrés sur l'île de Rhodes. Le premier étage se com…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
We all know that living by the sea is a dream and a lifestyle that many of us aspire to. Mod…
$2,44M
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Château dans Municipality of Rhodes, Grèce
Château
Municipality of Rhodes, Grèce
Surface 541 m²
For sale in the old town of Rhodes and specifically in the Colloquium area, a unique and rar…
$842,178
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
A villa designed to appreciate the breathtaking blue sea and sky views. The open plan kit…
$593,838
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un chalet de 2 étages d'une superficie de 160 mètres carrés sur l'île de Rhodes…
$468,980
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Villa 4 chambres dans Gennádi, Grèce
Villa 4 chambres
Gennádi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 274 mètres carrés à Rhodes. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$2,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Koskinoú, Grèce
Villa 1 chambre
Koskinoú, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous présentons à la vente une élégante villa de 3 étages avec quatre chambres luxueuse…
$2,93M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 160 m2 à Rhodes. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre,…
$468,176
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Koskinoú, Grèce
Villa 1 chambre
Koskinoú, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 600 m²
Sol 1/3
Nous vous proposons à la vente une élégante villa de 3 étages avec quatre chambres de luxe m…
$2,93M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison d'un étage de 260 m2 à Rhodes. La maison se compose de 4 cha…
$819,309
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Malónas, Grèce
Villa 4 chambres
Malónas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
À vendre – 200 m2. Villa à Malona, Rhodes 📍 Lieu: Malona, Rhodes 🏠 Surface de la maison: …
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 156 mètres carrés à Rhodes. Rez-de-chaussée se compose de …
$678,856
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 156 mètres carrés sur l'île de Rhodes. Le prem…
$680,021
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 426 m²
Exceptional family villa set in a large private and landscaped garden with stunning coastlin…
$1,73M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 137 m²
Refined modern villa with extensive sea views. Natural light permeates the villa through wid…
$593,838
Laisser une demande

Types de propriétés en Rhodes Regional Unit

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Rhodes Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller