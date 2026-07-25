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Loyer mensuel de Maisons en Regional Unit of North Athens, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Kifisia, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Kifisia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 1
Kifisia, Basse Kifisia: Vous voulez de la sécurité ? 180 TM à 2 niveaux (sophita) dans un co…
$2,053
par mois
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