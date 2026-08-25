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Loyer mensuel de appartements en Regional Unit of North Athens, Grèce

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Kifisia, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Kifisia, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Kifisia, Kefalonia: Location RAILED et rénové Appartement 130m2 au 1er étage. Il se compose …
$1 960
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