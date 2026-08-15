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Villas avec jardin à vendre en Îles, Grèce

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Agia Marina, Grèce
Villa 6 chambres
Agia Marina, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
Villa bord de mer en Grèce, Aegina, sous-zone Agia Marina est en vente.Le domaine a une vue …
$2,31M
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Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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