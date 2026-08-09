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Location courte durée appartements en Îles, Grèce

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Municipality of Aegina
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8 propriétés total trouvé
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina dans Vathy, Grèce
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina
Vathy, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1
Situé à Souvala dans la région Attique. Situé à moins de 1 km de la plage de Loutra Souvalas…
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First floor apartment for rent at Agioi,Aegina dans Vathy, Grèce
First floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Vathy, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1
Situé à Souvala, à 1,4 km de la plage de Loutra Souvalas et à 1,9 km de la plage de Souvala,…
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. dans Perdika, Grèce
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Studio confortable de 23 m2 avec cour privée idéal pour des vacances reposantes à Perdika. L…
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Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina dans Municipality of Aegina, Grèce
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2
Situé à Souvala, à 1,4 km de la plage de Loutra Souvalas et à 1,9 km de la plage de Souvala,…
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Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina dans Agia Marina, Grèce
Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina
Agia Marina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
L'Agia Marina Aegina propose des hébergements climatisés avec une terrasse. Cet appartement …
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1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach. dans Égine, Grèce
1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach.
Égine, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 1
Appartement au 1er étage à louer 86 m2 dans le quartier de Souvala à seulement 7 minutes de …
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. dans Perdika, Grèce
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Appartement rez de chaussée à louer 30 m2 à quelques minutes de la mer dans la région de Per…
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. dans Perdika, Grèce
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1
A louer appartement au premier étage 70 m2 à Aegina dans la région de Perdika.Idéal pour les…
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