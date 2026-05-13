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Maisons avec terrasse à vendre en Îles, Grèce

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Municipality of Troizinia Methana
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Municipality of Aegina
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Municipality of Spetses
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2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Kontos, Grèce
Maison 5 chambres
Kontos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Maison individuelle de 337 m2 à vendre à Aegina dans la région de Mesagrou.La propriété disp…
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Maison 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison 3 chambres
Égine, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 357 m²
A vendre est une villa en pierre de haute qualité de 370 m2 à Aegina dans la région de Kypse…
Prix ​​sur demande
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Types de propriétés en Îles

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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