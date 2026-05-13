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Appartements Piscine à vendre en Îles, Grèce

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Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
9
Municipality of Aegina
8
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Égine, Grèce
Appartement 1 chambre
Égine, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 2/3
Appartements sur l'île d'Aegina 1 + 1 dans un nouveau complexe situé dans la station balnéai…
$297,645
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Types de propriétés en Îles

condos
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Îles, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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