Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of Central Athens
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Regional Unit of Central Athens, Grèce

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Athens, Grèce
UP UP
Penthouse 3 chambres
Municipality of Athens, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Sol 3/3
Acropolis View.  I am pleased to present a unique and exceptional apartment opportunity i…
$400,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Athens, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Athens, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 116 m²
Nombre d'étages 7
New residence with a garden and a parking, Peristeri, Greece We offer luminous and function…
$470,819
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of Central Athens, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller