Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Rafína
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Rafína, Grèce

;
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Rafína, Grèce
Villa 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 600 m²
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Rafína, Grèce
Villa 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 220 m²
A vendre Villa de 3 étages de 220 mètres carrés à Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$554,933
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 chambres dans Rafína, Grèce
Villa 6 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 6
Surface 386 m²
A vendre Villa de 3 étages de 386 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, 2…
$1,42M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertInternational Property Alert
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller